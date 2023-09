Sur l'effondrement de la valeur des NFT

Par Pablo le mardi 26 septembre 2023, 10h00

Depuis quelques jours il est question de l'effondrement de la valeur des NFT jusque dans les médias généralistes grand public. Des journalistes expliquent que les NFT qui valaient il y a quelques mois encore des fortunes qui se chiffrent parfois en millions de dollars ne valent aujourd'hui plus rien. De nombreux articles utilisent dans leur titre l'information selon laquelle « 95% des NFT ne valent plus rien ». Évidemment, je comprends que le sensationnalisme soit vendeur. Mais on ne doit pas pour autant abandonner tout esprit critique. On est en droit de se demander si des NFT ont réellement valus des millions de dollars un jour… Et la réponse me semble simple : non.

Pour commencer, aucune des promesses faites par cette technologie n'avait le moindre sens, et absolument rien de ce qu'il est possible de faire avec n'est pas faisable mieux, plus simplement, et de façon moins coûteuse sans NFT. Donc si on parle de valeur d'usage, celle de tout NFT a toujours été nulle (voire négative). Je détaillais pourquoi dans mon billet NFT : encore plus stupide.

Parlons alors de valeur marchande, c'est-à-dire du prix des NFT. Déjà, il faut être conscient que des NFT, n'importe qui peut en créer n'importe quand. Donc pour affirmer que 95% ne valent plus rien, il faudrait déjà être capable de montrer que plus de 5% ont déjà valu quelque chose, au sens d'avoir été effectivement acheté pour un montant significatif. De quel “100%” parle-t-on ?

Mais même en se limitant à ceux qui ont un jour valu quelque chose (au sens que je viens de donner), il faut comprendre qu'un NFT ne s'achètent pas avec de l'argent mais avec des crypto-actifs. Ces crypto-actifs n'étant rattachés à rien et créés à partir de rien, ils n'ont, tout comme les NFT, qu'une valeur purement spéculative.

Quand on dit qu'un NFT a été acheté X millions de dollars, c'est un raccourci pour dire qu'il a été échangé contre Y unités d'une « cryptomonnaie » existante sur la blockchain sur lequel ce NFT a été émis, et que la valeur spéculative de ces Y unités au moment du transfert était de X millions de dollars. Mais cette valeur étant purement le fruit de la spéculation, cela n'implique pas que les X millions de dollars aient jamais existé nul part ! Bien sûr il doit être possible de trouver quelques cas de NFT qui ont été vendu et dont le vendeur a “cash out” (vendu sa « cryptomonnaie » contre du vrai argent) ensuite, mais cela relève de l'anecdotique. On peut être certain que si des jpg de singes moches avaient dû être payé en dollars ou en euros, jamais les prix ne seraient montés aussi haut. D'autant plus que la manie des NFT a aussi servie à prétexter une utilité aux « cryptomonnaies » et donc à l'appréciation de leur valeur spéculative.

Quoi qu'il en soit, voyons surtout le côté positif des choses : les NFT sont définitivement morts et enterrés, plus personne ne va être assez ravagé pour prétendre que cette technologie puisse être utile à quoi que ce soit. Enfin, presque : y a toujours les macronistes pour être à la ramasse…